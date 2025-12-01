

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی در تشریح عملکرد قرارگاه بسیج سازندگی و محرومیت‌زدایی گفت:در حوزه مرمت و بهسازی منازل محرومین، بیش از ۴۲ واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت که در بخش ایزوگام، تعمیرات و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، تاکنون بیش از ۸۵۰ میلیون تومان توسط گروه‌های جهادی هزینه شده است.

وی افزود:در موضوع اشتغال‌زایی و حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و پایدار به‌ویژه در مناطق روستایی، ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری پیش‌بینی شده که تاکنون ۶ میلیارد تومان آن برای متقاضیان معرفی‌شده به بانک در مرحله دریافت و پرداخت قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز همچنین از اجرای طرح گسترده عایق‌کاری پشت‌بام منازل محرومین خبر داد و گفت:در سال ۱۴۰۴، سه هزار متر مربع ایزوگام برای واحد‌های کم‌بضاعت پیش‌بینی شده و بر اساس تفاهم‌نامه با کمیته امداد، ۲۲ منزل آماده نصب ایزوگام است که به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

سرهنگ دشت‌آبادی در پایان تأکید کرد:هدف اصلی بسیج سازندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی خانواده‌های نیازمند و ایجاد اشتغال پایدار با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و همکاری دستگاه‌های حمایتی است.