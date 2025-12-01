دست اندازی به جنگل ها توسط برخی سودجویان باعث تخریب و از بین رفتن درختان چند ده ساله می شود.ایجاد کوره های زغال سازی توسط عده ای در جنگل های فندقلو سالهاست که تیشه به ریشه درختان این جنگل می زند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جنگل علاوه بر پوشش گیاهی و ایجاد چشم اندازهای طبیعی باعث حفاظت از آب و خاک و تلطیف هوا می شود.

اما دست اندازی به این نعمت الهی توسط برخی سودجویان باعث تخریب جنگل و از بین رفتن درختان چند ده ساله می شود.

ایجاد کوره های زغال سازی توسط عده ای در جنگل های فندقلو سالهاست که تیشه به ریشه درختان این جنگل می زند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به وجود ۴۰۰ هکتار جنگل در استان بر لزوم حمایت‌های مردمی در راستای حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی تاکید کرد.هدایت گفت: جنگل‌های و منابع طبیعی برای حیات و زیست خود مردم هستند لذا انتظار ما از مردم وروستائیان ساکن جوار جنگل‌ها احساس مسئولیت و حفاظت از منابع طبیعی است.