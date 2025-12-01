به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان، در جلسه ستاد راهبری برنامه ملی نماد با اشاره به گسترش خدمات مشاوره‌ای در استان گفت: هم اکنون ۶۰ مشاور تخصصی در ۹ مرکز مشاوره آموزش و پرورش استان به صورت مستمر در حال ارائه خدمات به دانش آموزان و اولیا هستند.

وی افزود: علاوه بر این، ۲۵ مشاور به صورت سه شیفت در خط ۱۵۷۰ آموزش و پرورش فعال هستند و خدمات تخصصی مشاوره‌ای ارائه می‌دهند.

متقیان به آمار‌های دو ماهه اول سال تحصیلی اشاره کرد و اعلام داشت: در دو ماهه مهر و آبان، هزار ۳۹۷ جلسه تخصصی مشاوره برای ۹۲۲ نفر از مراجعین به مراکز مشاوره استان برگزار شده است.

همچنین ۴۶۷ کارگاه تخصصی مشاوره برای ۱۵ هزار و ۱۸۹ نفر از اولیا و دانش‌آموزان در سراسر استان برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در ادامه به عملکرد خط تلفنی ۱۵۷۰ اشاره کرد و گفت: در دو ماه مهر و آبان یکهزار و ۸۸۷ مورد تماس ثبت شده که از این تعداد ۸۸۶ تماس در مهرماه و ۱۰۰۱ تماس در آبان ماه بوده است. وی افزود: مشاوره تحصیلی بیشترین موضوع تماس‌های دریافت شده را به خود اختصاص داده است.