پیام رئیس شورای عالی استانها به مناسبت روز مجلس
رئیس شورای عالی استانها در پیامی تاکید کرد: همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها میتواند مسیر تصمیمسازی و قانونگذاری را به واقعیتهای میدانی زندگی مردم نزدیکتر سازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، متن پیام موسیالرضا حاجیبگلو به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
دهم آذرماه، سالروز شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس، یادآور جایگاه رفیع نهاد قانونگذاری و اهمیت نقشآفرینی مردمی در هدایت امور کشور است. این روز فرصت ارزشمندی است برای قدردانی از تلاشهای نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و تأمل دوباره بر مسئولیتهای خطیر این نهاد بنیادین. باور دارم که پیشرفت همهجانبه کشور در گرو تعامل مؤثر، پایدار و سازنده میان پارلمان ملی و پارلمان محلی است. مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها، هر دو برآمده از رأی و اراده مردماند و همکاری این دو نهاد میتواند مسیر تصمیمسازی و قانونگذاری را به واقعیتهای میدانی زندگی مردم نزدیکتر سازد.
در سالهای اخیر، حمایتها و رویکرد مثبت جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، در زمینه تقویت ارتباط و همکاری با شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استانها نقش مهمی در ارتقای جایگاه پارلمان محلی و فراهمسازی بسترهای مشارکت مؤثرتر شوراها در فرآیند حکمرانی داشته است. بر خود لازم میدانم از این نگاه همراهانه و تعاملجویانه قدردانی نمایم. با گرامیداشت نام و یاد شهید مدرس (ره) و تبریک روز مجلس به نمایندگان محترم مردم در پارلمان ملی، امید دارم مسیر همکاری و همافزایی بیش از پیش تداوم یابد و با اتکای به ظرفیتهای قانونی موجود، گامهای بلندتری برای توسعه متوازن، ارتقای کیفیت حکمرانی محلی و رفع مسائل مردم عزیز در سراسر کشور برداشته شود.
موسیالرضا حاجیبگلو؛ رئیس شورای عالی استانها