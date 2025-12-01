به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، متن پیام موسی‌الرضا حاجی‌بگلو به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دهم آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس، یادآور جایگاه رفیع نهاد قانون‌گذاری و اهمیت نقش‌آفرینی مردمی در هدایت امور کشور است. این روز فرصت ارزشمندی است برای قدردانی از تلاش‌های نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و تأمل دوباره بر مسئولیت‌های خطیر این نهاد بنیادین. باور دارم که پیشرفت همه‌جانبه کشور در گرو تعامل مؤثر، پایدار و سازنده میان پارلمان ملی و پارلمان محلی است. مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها، هر دو برآمده از رأی و اراده مردم‌اند و همکاری این دو نهاد می‌تواند مسیر تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری را به واقعیت‌های میدانی زندگی مردم نزدیک‌تر سازد.

در سال‌های اخیر، حمایت‌ها و رویکرد مثبت جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، در زمینه تقویت ارتباط و همکاری با شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها نقش مهمی در ارتقای جایگاه پارلمان محلی و فراهم‌سازی بستر‌های مشارکت مؤثرتر شورا‌ها در فرآیند حکمرانی داشته است. بر خود لازم می‌دانم از این نگاه همراهانه و تعامل‌جویانه قدردانی نمایم. با گرامیداشت نام و یاد شهید مدرس (ره) و تبریک روز مجلس به نمایندگان محترم مردم در پارلمان ملی، امید دارم مسیر همکاری و هم‌افزایی بیش از پیش تداوم یابد و با اتکای به ظرفیت‌های قانونی موجود، گام‌های بلندتری برای توسعه متوازن، ارتقای کیفیت حکمرانی محلی و رفع مسائل مردم عزیز در سراسر کشور برداشته شود.

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو؛ رئیس شورای عالی استان‌ها