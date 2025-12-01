پخش زنده
پنج نهاد در شیراز تفاهمنامه همکاری چندجانبهای را با هدف پیادهسازی شهر نمونه پایدار و هوشمند در کلانشهر شیراز امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این تفاهم نامه با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، استاندار فارس و جمعی از مسئولان ارشد استانی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز به امضای نمایندگان طرفین رسید.
این نهادها شامل دانشگاه شیراز، شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی برق شیراز، شهرداری شیراز و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز با تأکید بر اهمیت این اقدام، آن را ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه زیرساختهای هوشمند شهری، ارتقای چشمگیر بهرهوری انرژی، حرکت به سوی شهر پایدار و بهکارگیری فناوریهای نوین برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.
بهرام همتینژاد با بیان اینکه این تفاهمنامه بهمدت سهسال منعقد شده است، توضیح داد: شرکت توانیر به عنوان نماینده صنعت برق کشور، مسئولیت تعیین استانداردهای فنی، نظارت راهبردی و تسهیل جذب منابع ملی را پذیرفته؛ شرکت توزیع برق شیراز بهعنوان مجری اصلی، متعهد به پیادهسازی عملیاتی، نصب، راهاندازی و نگهداری پروژههای هوشمندسازی در شبکه توزیع شهر است؛ دانشگاه شیراز نمایندگی حوزه دانش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص را بر عهده دارد و باهدف ارائه دانش فنی، مطالعات علمی و توسعه راهکارهای نوآورانه همکاری میکند.
همچنین شهرداری شیراز تسهیلات اجرایی، فضاسازی مناسب و هماهنگی با نهادهای محلی را فراهم خواهد کرد و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس توسعه بسترهای ارتباطی امن، تبادل دادهها، پیادهسازی فناوریهای هوشمند و تضمین امنیت سایبری را متولی خواهد بود.
وی از اهداف عملیاتی این تفاهمنامه را برنامهریزی هوشمند شهری و ارتقای مشارکت شهروندان برای دستیابی به الگویی بهتر از زندگی اعلام کرد و افزود: توسعه و یکپارچهسازی هوشمند انرژیهای تجدیدپذیر متناسب با ظرفیت شبکههای توزیع، توسعه هوشمندسازی «مشاغل سبز» ازجمله مدیریت پسماند، بازیافت، حملونقل پاک و توسعه انرژی پاک، طراحی و اجرای پروژههای پایلوت هوشمندسازی شبکه برق در مناطق منتخب شیراز برای الگوسازی، توسعه ایستگاههای شارژ هوشمند خودروهای برقی، ترویج احداث ساختمانهای هوشمند و مقاوم در برابر چالشهای انرژی، استقرار فناوریهای هوشمند مدیریت یکپارچه آب و انرژی و راهاندازی پلتفرم دیجیتال مشارکت شهروندان از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه است.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز بهکارگیری هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء (IoT) در مدیریت انرژی اماکن، توسعه سامانههای مدیریت مصرف مبتنی بر دادههای لحظهای، ارتقای تابآوری شبکه برق، توسعه زیرساختهای ارتباطی و دادهای شهر هوشمند نظیر فیبر نوری و ارتقا امنیت سایبری، تسهیل دسترسی طرفین به سامانههای دیجیتال و اجرای آبیاری هوشمند و روشنایی هوشمند در فضاهای عمومی شهری را بهعنوان دیگر اهداف این سند مهم برشمرد.