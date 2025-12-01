پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دامپزشکی خوزستان گفت: بیماری تب برفکی به عنوان یکی از مهمترین و واگیردارترین بیماریهای دامی در جهان در ۱۰ شهرستان شیوع پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسگریفرد روز دوشنبه در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده در استانداری خوزستان با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در ۱۰ شهرستان این استان اظهار داشت: بیماری تب برفکی به عنوان یکی از مهمترین و واگیردارترین بیماریهای دامی در جهان، میتواند تولید گوشت و شیر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در ایران ۷ نوع شناسایی شده از این ویروس، بومی و به دلیل واکسیناسیون، کانونهای آن حداقلی و تحت کنترل است.
عسگری فرد تصریح کرد: در سال جاری ابتدا در برخی استانها از جمله تهران، البرز، قم و خوزستان این بیماری بروز پیدا کرد که تلفات دامی بسیار زیادی نیز برجای گذاشت.
مدیر کل دامپزشکی خوزستان ادامه داد: در خوزستان، اولین کانون بیماری در آبان ماه در منطقه شهری اهواز گزارش شد و متعاقبا ۱۰ شهرستان دیگر نیز درگیر شدند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط دامپزشکی خوزستان، افزود: واکسیناسیون سریع و نمونهبرداری در کانونهای شناساییشده، ضدعفونی گسترده مناطق آلوده، اجرای واکسیناسیون شعاعی در اطراف کانونها، پایش و مراقبت فعال و تشدیدی، اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی برای دامداران از جمله اقدامات انجام شده است.
عسگری فرد با اشاره به تبعات تب برفکی بر دامها، اضافه کرد: کاهش تولید شیر، افت کیفیت گوشت و تلفات دامی از جمله این تبعات گزارش شده است. دامهای بهبودیافته نیز معمولاً بازده اقتصادی قبلی را ندارند و باید از چرخه تولید خارج شوند.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان تاکید کرد: اگرچه خسارتهای اقتصادی تاکنون کاملا کنترل شده، اما وضعیت بسیار شکننده است و در صورت غفلت، ممکن است خسارات سنگین اقتصادی به بار آید.
وی بر تعطیلی میادین غیرمجاز دام به عنوان میادین اصلی شیوع بیماری به عنوان یکی از اقدامات مهم تاکید کرد.
عسگری فرد اعتبار ناکافی برای واکسیناسیون، خرید خدمات واکسیناسیون، مواد ضدعفونی، رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط دامداران روستایی، عدم همکاری برخی دامداران در زمان واکسیناسیون با وجود رایگان بودن از جمله چالشهای این حوزه است.
وی یادآوری کرد: در حال حاضر چرخش ویروس در کشور کاهش یافته، اما هر آن ممکن است دوباره ویروس وارد کشور شود.
مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان بیان کرد: جمعیت دامهای سنگین را در اولویت قرار دادیم، زیرا جمعیت گاومیشی نسبت به سویه جدید بسیار حساس است.
بر اساس این گزارش تب برفکی یک بیماری ویروسی مسری است که اغلب دامهای سمدار مانند گاو، گوسفند و بز به آن مبتلا میشوند و در دامها خسارات اقتصادی قابل توجهی را برای صنعت دامداری به همراه دارد.
تب برفکی میتواند به سرعت در میان دامهای سمدار گسترش یافته و باعث کاهش تولید شیر، کاهش وزن، سقط جنین و حتی مرگ آنها شود.
علائم بیماری تب برفکی در دامها عبارتند از تب بالا، زخمها و تاولها، افزایش ترشحات بینی و دهان، دشواری در هنگام غذا خوردن، سختی در راه رفتن، کاهش تولید شیر، بیاشتهایی، تغییر در نحوه تنفس، ضعف شدید و کاهش وزن و اسهال.