به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارآلودگی و در بعدازظهر افزایش موقت ابر و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات خواهد بود.

سعید اسماعیلی افزود: فردا با ورود سامانه بارشی، شاهد بارش باران در مناطق غربی و جنوبی استان و احتمال بارش پراکنده در شهر قم خواهیم بود.

وی گفت: تا پایان هفته نیز آسمان ابری همراه با بارش پراکنده و تلطیف هوا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناس در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۹ درجه و فردا ۲۲ درجه خواهد بود و سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته نیز کوه سفید با ۱ درجه سانتیگراد بوده است.