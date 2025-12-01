به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرگرد پاسدار سید احمد حسینی فرمانده حوزه بسیج امام حسین در این دیدار ضمن تبریک به معراج لطفی، او را الگوی مناسبی برای جوانان و نوجوانان دانست و بر اهمیت ورزش و فعالیت‌های ورزشی در تقویت روحیه و سلامت جسمی تأکید کرد.

بسیجیان پایگاه امام علی هم با حضور در این مراسم، حمایت و همدلی خود را با قهرمانان ورزشی اعلام و از تلاش‌های معراج لطفی در عرصه کشتی قدردانی کردند.

معراج لطفی کشتی گیرآباده ای تاکنون مقام های دوم و سوم استانی را در کشتی نوجوانان کسب کرده است.

همچنین در مسابقات نوجوانان استان مقام اول را کسب و در این رده از مسابقات به مقام قهرمانی دست یافته است.

این کشتی گیر نوجوان همچنین در رده بزرگسالان استان در وزن ۶۵ کیلوگرم مقام نخست مسابقات استان را از آن خود کرد.

معراج لطفی از نوجوانان ورزشکار بسیجی شهرستان آباده است.