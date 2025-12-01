

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرماندار بابلسر در نشست مرکز بین‌المللی فرآوری خاویار شهیدان محبوبی با بیان اینکه تولید خاویار در مازندران و شهرستان بابلسر با سرمایه گذاری بخش خصوصی سال‌های اخیر افزایش داشته است، گفت: پرورش ماهیان خاویاری با وجود مشتری‌های ثابت خارجی و ارزآوری مناسب سبب اشتغال پایدار در این بخش شده است.

قربانعلی ولی‌زاده گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تولید ماهیان خاویاری از جمله سیاست‌های راهبردی دولت در شهر ساحلی بابلسر است.

او ادامه داد: مرکز بین‌المللی فرآوری خاویار شهیدان محبوبی تنها مجموعه دولتی است که مجوز صادرات خاویار ایرانی به بازار‌های جهانی را دارد.

فرماندار بابلسر گفت: سالانه حدود ۸۰ درصد از خاویار تولیدی این شهرستان به ۳۲ کشور از جمله کانادا، چین، لهستان، رومانی و روسیه صادر می‌شود.

ولی زاده با بیان اینکه تمام مراحل آماده‌سازی خاویار برای صادرات با نظارت دامپزشکی و پس از نمونه‌برداری و تأیید آزمایشگاه‌های مرجع، انجام می‌شود، گفت: رعایت دقیق استاندارد‌ها و کیفیت بالای خاویار تولید شده در این شهرستان سبب شده طی سال‌های اخیر هیچ شکایت یا برگشت در صادرات ثبت نشود.