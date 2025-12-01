به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بیژن مرادی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری است و هم اکنون معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمانشاه و سرپرست شهرداری منطقه است.

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری شهرداری کرمانشاه، مدیرکل درآمد و نوسازی و مشاور شهردار کرمانشاه، شهردار مناطق یک، ۴، ۸ و ۶ شهرداری کرمانشاه، مدیر عمران شهرداری کرمانشاه، مدیر امور پیمان و قراردادهای شهرداری کرمانشاه، شهردار ماهیدشت ،معاون فنی و شهرسازی شهرداری اسلام‌آباد غرب و عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه از سوابق فعالیت های بیژن مرادی است.