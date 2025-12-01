به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، این کارگاه که به همت انجمن سفیران میراث کویر و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر زارچ و اداره میراث فرهنگی شهرستان برپا شد، فرصتی فراهم کرد تا شرکت‌کنندگان به‌صورت عملی با روند تولید خشت، ابزار‌های سنتی و جایگاه این مصالح در معماری بومی یزد آشنا شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در بازدید از این کارگاه ضمن تقدیر از برگزارکنندگان کارگاه، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن هنر‌های دیرینه یزد تأکید کرد و گفت: خشت، نماد اصالت معماری یزد است و آموزش عملی این هنر، اقدامی ارزشمند در مسیر حفظ هویت تاریخی منطقه به شمار می‌رود.

رستگاری همچنین بر لزوم حمایت از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط با مرمت‌های سنتی تأکید کرد و افزود:این کارگاه‌ها زمینه‌ساز افزایش آگاهی عمومی، انتقال دانش بومی به نسل‌های بعد و مشارکت بیشتر مردم در پاسداری از میراث غیرمنقول هستند

پرویزی فرماندار زارچ ضمن بازدید از این کارگاه خاطر نشان کرد:برگزاری چنین کارگاه‌هایی برای مرمت بنا‌های تاریخی شهرستان نیز تکرار خواهد شد. همچنین تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین، و با همکاری دستگاه‌های دولتی، روند مرمت و نگهداشت آثار تاریخی سرعت بیشتری بگیرد.