ضرورت انتقال تجربه هنرمندان پیشکسوت به نسل جوان
مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، سومین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی و سنتی پیشکسوتان را مهمترین رویداد سال در حوزه هنرمندان باتجربه دانست و بر ضرورت انتقال تجربه این سرمایههای فرهنگی به نسل جوان تأکید کرد.
عباس عظیمی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،
سومین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی و سنتی پیشکسوتان را نقطه اوج فعالیتهای هنری امسال در حوزه پیشکسوتان توصیف کرد.
عظیمی با اشاره به حضور بیش از ۱۲۰ هنرمند تراز اول در این دوره از نمایشگاه گفت: در این رویداد بیش از ۲۴۰ اثر فاخر در حوزههای تجسمی و سنتی ارائه شد و به نظر میرسد شاهد یک رکورد واقعی در کنار هم قرار گرفتن پیشکسوتان از نظر تعداد، تنوع و کیفیت آثار بودیم. امیدواریم بتوانیم در سالهای آینده نیز چنین رویدادهایی را ادامه دهیم.
وی انتقال تجربه گرانسنگ پیشکسوتان را مهمترین دستاورد چنین رویدادهایی دانست و افزود: هر یک از این هنرمندان بیش از نیم قرن تجربه در حوزه خود دارند. موضوع اصلی این است که چگونه این اندوخته ارزشمند را به جامعه و بهویژه نسل جوان منتقل کنیم تا موجب بالندگی فرهنگی و هنری کشور شود.
مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت همچنین نقش رسانهها را در حمایت از این قشر مؤثر توصیف کرد و اظهار داشت: تلاش رسانهها بهویژه رسانه ملی در یادآوری جایگاه پیشکسوتان برای جامعه، میتواند در بهبود وضعیت روحی و روانی آنان بسیار مؤثر باشد. متأسفانه گاهی در هیاهوی ناملایمات روزگار کمتر به این هنرمندان توجه میشود.
عظیمی با انتقاد از تمرکز بیش از حد رسانهها بر هنرمندان چهره افزود: یک فرهنگ غلط شکل گرفته که دائماً به سراغ چهرهها میرویم؛ در حالی که این رویکرد به هنرمندان شاخص، اما غیرچهره آسیب زده است. اگر رسانهها نگاه دقیقتری به این ظرفیتهای ارزشمند داشته باشند، نتایج بهتر و مؤثرتری برای فرهنگ و هنر کشور رقم خواهد خورد.
او در پایان تأکید کرد که یادآوری و توجه به پیشکسوتان، یادآوری سرمایههای اجتماعی کشور است و باید بهصورت مستمر ادامه یابد.