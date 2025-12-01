به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کمیل سوهانی، یکی از تهیه‌کنندگان مجموعه تلویزیونی «میراث»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره این مجموعه تلویزیونی گفت: «میراث»، تلاشی است برای بازنمایی نقش تولید در اقتصاد امروز، با نگاهی فرهنگی، تاریخی و در قالبی سرگرم‌کننده و طنزآمیز تا پیام امید و پایداری در مسیر تولید را به مخاطب منتقل کند.

وی افزود: در این مجموعه به موضوع تولید به عنوان یک امر ملی و میراث فرهنگی نگاه کردیم. ما دارای تاریخی هستیم که از فرهنگ کار، یاریگری و تعاون شکل گرفته و نمی‌خواهیم این روحیه به فراموشی سپرده شود. تولیدکننده امروز با چالش‌های بسیاری روبه‌روست و ما خواستیم در این مجموعه نشان دهیم که نباید از مسیر تولید خسته شد یا ناامید.

سوهانی درباره‌ ساختار داستانی «میراث»، گفت: در این مجموعه چهار محور اصلی تعریف کردیم، شهر، روستا، خانواده و روحانیت. هر چهار ضلع درگیر داستان هستند. روحانیت در این مجموعه بازنمایی تازه‌ای دارد، روحانی‌ای که در دل میدان اصلی مسائل کشور است و پرچمدار تولید محسوب می‌شود.

سوهانی درباره نحوه انتخاب بازیگران و فضای مجموعه گفت: پیام مجموعه جدی است، اما تلاش کردیم آن را در قالب طنز ارائه دهیم تا پیام با سرگرمی پیوند بخورد.

وی افزود: فیلمنامه در طول تولید بار‌ها مورد بازبینی قرار گرفته است. در مسیر نگارش و تولید، نسخه‌های مختلفی از فیلمنامه بررسی شد. اما تلاش کردیم پیام اصلی، یعنی امید، تلاش و پایداری در حوزه تولید، در تغییرات آسیب نبیند.

سوهانی که سابقه‌ طولانی در مستندسازی دارد، درباره تأثیر این تجربه در ساخت مجموعه گفت: مستندسازی مثل سنگ‌تراشی است، باید با حوصله تیشه زد تا از دل واقعیت، روایت بیرون بیاید. تجربه مستندسازی در سختی‌های واقعی تولید کمک کرد بتوانیم در این مجموعه عمق و واقعیت را حفظ کنیم.

وی افزود: «میراث»، شامل ۱۵ قسمت است، اما معتقدم اگر بخواهیم این پیام را به برند تلویزیونی تبدیل کنیم، باید ادامه‌دار باشد. تلاش ما این است که رضایت مخاطب را جلب کنیم تا فصل دوم به‌درخواست مردم ساخته شود.