حدود ۶۰۰ کیلوگرم درختچههای قطع شده تاغ در عرصههای طبیعی شهرستان ششتمد کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان ششتمد گفت: این درختچههای تاغ به صورت غیرقانونی قطع و در منطقه یحییآباد شامکان انباشت شده بود.
ابراهیم مرادی اظهار داشت: یگان حفاظت با رصد اطلاعاتی و گشتهای کنترل نامحسوس در سه شب متوالی در محل انباشت این درختچهها، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان قطع این گونه گیاهی شدند.
به گفته وی، متخلفان شناسایی شده، همگی اهل و ساکن شهرهای مشهد و نیشابور هستند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی ششتمد در ادامه تاکید کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون افزایش بهرهوری از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، ضمن ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به عرصههای منابع طبیعی، پرونده این متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
مرادی با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض این یگان با هرگونه تعرض به اراضی و پوشش گیاهی منطقه، از همکاری و مشارکت شهروندان در حفاظت از عرصههای طبیعی استقبال کرد و گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و فعالیت غیرمجاز در زمینه قطع اشجار و تخریب مراتع، میتوانند موضوع را به اطلاع یگان حفاظت منابع طبیعی برسانند.