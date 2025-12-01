پخش زنده
اردوی آمادهسازی تیم ملی پاراتکواندو جوانان کشورمان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی دبی از امروز در خانه تکواندو پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادهسازی تیم ملی پاراتکواندو جوانان برای حضور در مسابقات بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی از دوشنبه دهم آذرماه به میزبانی خانه تکواندو در محل فدراسیون تکواندو آغاز میشود.
پیش از اردوی تهران، ملی پوشان تمرینات خود را در البرز و گیلان پیگیری کردند.
در این مرحله از اردو، ملیپوشان زیر نظر علی کریمی صابر (سرمربی) و مهدی پوررهنما (مربی) تمرینات خود را دنبال میکنند.
اسامی بازیکنان حاضردر اردو به شرح زیر است:
ابوالفضل ایمانی، شهرام صحراییپیما، امیرحسین علیزاده عرب، امیرمحمد حقیقتشناس، امیر جودی و محمدجواد حسینیان