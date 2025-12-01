پخش زنده
کارشناس مرکز بهداشت همدان گفت: تاکنون ۲۰۱ مورد بیمار مبتلا به HIV در این شهرستان شناسایی شده است که همه این افراد در چرخه مراقبت قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مریم منصوری با اشاره به وضعیت ابتلا و مراقبت از بیماران HIV در کشور گفت: هماکنون حدود ۲۰ هزار نفر مبتلا به این بیماری تحت مراقبت و دریافت خدمات حمایتی و درمانی قرار دارند.
او افزود: در همدان نیز تاکنون ۲۰۱ مورد ابتلا شناسایی شده است که تمامی این افراد در چرخه مراقبت قرار گرفتهاند.
کارشناس مرکز بهداشت شهرستان همدان تأکید کرد: هدف اصلی نظام سلامت، تشخیص زودهنگام، آگاهیبخشی و کاهش انگ اجتماعی نسبت به این بیماری است تا افراد بدون ترس برای انجام آزمایش و دریافت خدمات اقدام کنند.
۱۰ آذر روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است.