به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مریم منصوری با اشاره به وضعیت ابتلا و مراقبت از بیماران HIV در کشور گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار نفر مبتلا به این بیماری تحت مراقبت و دریافت خدمات حمایتی و درمانی قرار دارند.

او افزود: در همدان نیز تاکنون ۲۰۱ مورد ابتلا شناسایی شده است که تمامی این افراد در چرخه مراقبت قرار گرفته‌اند.

کارشناس مرکز بهداشت شهرستان همدان تأکید کرد: هدف اصلی نظام سلامت، تشخیص زودهنگام، آگاهی‌بخشی و کاهش انگ اجتماعی نسبت به این بیماری است تا افراد بدون ترس برای انجام آزمایش و دریافت خدمات اقدام کنند.

۱۰ آذر روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است.