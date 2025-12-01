معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای کشت قراردادی بسیاری از دغدغه‌های همیشگی کشاورزان از بین می‌رود و روابط اقتصادی پایداری میان بخش‌های تولید و عرضه شکل می‌گیرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی یکی از راهکار‌های مهم تجاری‌سازی و اقتصادی کردن بخش کشاورزی است، تصریح کرد: تا پایان این برنامه هفتم توسعه باید ۲۰ درصد تولیدات بخش کشاورزی در قالب قرارداد‌های مشارکتی انجام شود.

فتحی افزود: کشت قراردادی یکی از مهم‌ترین روش‌های تجاری‌سازی بخش کشاورزی کشور است و با هدف گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی تجاری در کشورمان آغاز شده که با استقبال خوبی نیز مواجه بوده است.

وی افزود: کشت قراردادی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش دغدغه‌های فروش محصول و تضمین درآمد برای کشاورزان دارد.

اکبر فتحی با بیان اینکه در کشاورزی قراردادی، کشاورزان براساس توافق با شرکت‌های پشتیبان، تولید خود را انجام می‌دهند، افزود: این شرکت‌ها علاوه بر آموزش و تأمین نهاده‌ها، بازار فروش محصولات را نیز تضمین می‌کنند که موجب شکل‌گیری روابط اقتصادی پایدار میان تولیدکننده و مجری می‌شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی کارگروه ملی کشاورزی قراردادی، با حضور حدود ۱۵ عضو از بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نمایندگان چند بانک تشکیل شده است که این کارگروه مأموریت دارد شرکت‌های توانمند را شناسایی و برای آنها گواهی پشتیبان یا مجری صادر کند تا زنجیره ارتباط کشاورز تا بازار تکمیل شود.

اکبر فتحی افزود: دامنه فعالیت این طرح گسترده است و انواع محصولات از جمله محصولات دامی، آبزیان، باغی، گیاهان دارویی و لبنیات را در بر می‌گیرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی گفت: مسئولان تاکید دارند که کشاورزی قراردادی به‌ویژه در محصولات دارای بازار آزاد و نیازمند فرآوری، مانند گیاهان دارویی، بیشترین اثربخشی را دارد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی گفت: در اجرای این برنامه، وزارت جهاد کشاورزی مزیت‌های استانی را نیز شناسایی کرده تا هر استان بر پنج محصول دارای مزیت تمرکز کند و منابع موجود به شکل مؤثرتر مورد استفاده قرار گیرد.

اکبر فتحی افزود: این رویکرد قرار است اتصال پایدار کشاورزان خرد با صنایع فرآوری و بازار‌های داخلی و بین‌المللی را فراهم سازد.