پخش زنده
امروز: -
طرح پویش ملی نان سالم از ۱۵ تا ۳۰ آذر در خراسان جنوبی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نشست خبری چالشها و برنامههای بهبود تغذیه جامعه گفت: پویش ملی تغذیه سالم با محوریت نان سالم ۱۵ تا ۳۰ آذر در استان برگزار میشود.
شایسته افزود: در خراسان جنوبی ۲۳ نانوایی برای پخت پخت نان کامل تایید شدند و ۲۰ نانوایی در حال حاضر اقدام به پخت نان کامل به صورت سنگک، لواش و تفتان انجام میدهند.
وی از توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان و همچنین مناطق عشایری در آینده خبر داد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در این جلسه همچنین با اشاره به اینکه شیوع لاغری در دانشآموزان استان دو برابر میانگین کشوری است گفت: در راستای بهبود تغذیه جامعه اجرای برنامه مکمل یاری گروههای سنی مختلف اجرا میشود.
شایسته افزود: شیوع اضافه وزن و چاقی بزرگسالان در کشور قابل توجه است و طبس، بشرویه، فردوس، بیرجند و قائن بیشترین شیوع اضافه وزن و چاقی بزرگسالان در استان را دارند.
وی گفت: هرچند شیوع چاقی و اضافه وزن کودکان و نوجوانان استان از میانگین کشوری پایینتر است اما روند افزایشی آن در چند سال اخیر میتواند به ویژه در شهرستانهای طبس، بیرجند و بشرویه نگران کننده باشد.