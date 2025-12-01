پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «ویلایی ها» از شبکه نمایش، مستندهای «تنها مدرس» و «ضیافت»، از شبکه قرآن و مجموعه مستند «حیات وحش منوجان»، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه سیزدهم جمادیالثانی، سالروز وفات حضرتامالبنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، فیلم سینمایی «ویلایی ها» از شبکه نمایش پخش می شود.
این فیلم به کارگردانی منیر قیدی، که چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۹، پخش میشود، روایتگر خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ سالهای است که همراه نوههایش وارد مجموعه ویلاها میشود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه میشود همه نگران این میشوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران میآید تا بچههای خود را به خارج از کشور ببرد و ...
ثریا قاسمی، طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان، صابر ابر، فریما کهنموئی، گیتی قاسمی، معصومه بیگی، علیرضا داوری و علیرضا پریشانی در «ویلاییها»، نقش آفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «ویلایی ها»، پنج شنبه ۱۳ آذر در ساعتهای ۳ و ۱۱، بازپخش می شود.
در سالروز شهادت آﯾﺖ الله «ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس»، شبکه قرآن و معارف با پخش دو مستند یاد آن عالم مبارز را گرامی میدارد.
مستند «تنها مدرس»، با بهرهگیری از تصاویر آرشیوی و با نگاهی به ابعاد زندگی سیاسی و مبارزاتی آیت الله مدرس، امروز ساعت ۱۹:۳۰، پخش میشود. «ضیافت» نیز ساعت ۲۳:۱۵، پخش میشود.
آیت الله «سیدحسن طباطبایی زواره» معروف به «مدرس» (۱۲۴۹ ش-۱۳۱۶ ش) فقیه و سیاستمدار شیعی بود.
آیت الله مدرس از علمای اصفهان در دوران مشروطه بود که به حمایت از مشروطهخواهان پرداخت. وی در دوره دوم مجلس شورای ملی، از طرف فقها بهعنوان یکی از مجتهدانی تعیین شد که طبق قانون اساسی مشروطه میبایست بر هماهنگی مصوبات مجلس با شرع اسلام نظارت داشته باشند.
شهید مدرس از دوره سوم تا دوره ششم نیز برای چهار دوره نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی بود.
آیتالله مدرس در راه اعتلای اسلام و دفاع از معارف شیعه تلاش کرد و در دوران دیکتاتوری رضاخان لحظهای با استبداد و استعمار سازش نکرد به همین دلیل مأموران مخفی رضاخان در ۷ آبان ۱۳۰۵ سوء قصد نافرجامی را علیه ایشان برنامه ریزی و اجرا کردند.
وی پس از سالها تبعید در خواف و کاشمر سرانجام به عنوان پرچمدار حرکتهای ضد استعماری در راه مبارزه با استبداد، شامگاه دهم آذر ۱۳۱۶ به دست ایادی رضاخان مسموم و به شهادت رسید.
در تقویم کشورمان دهم آذر، به مناسبت شهادت آیت الله مدرس، به نام «روز مجلس» نامگذاری شده است.
یکی از قسمتهای مستند «حیات وحش منوجان»، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش میشود.
مجموعه مستند «حیات وحش منوجان»، به تهیهکنندگی خلیل زارعی در نهمین دورهی جشنوارهی تلویزیونی مستند حضور دارد.
این مستند به دنیای حشرات بخصوص دنیای ریز مورچه ها می پردازد.