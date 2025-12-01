به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب پرونده گذر تاریخی کمر زرین در شورای ثبت استان خبر داد و گفت: کارشناسان میراث فرهنگی در ماه‌های اخیر با بررسی میدانی، برداشت وضع موجود، مطالعه پیشینه تاریخی و ثبت تصویری و نقشه‌ای، ارزش‌های معماری و فرهنگی گذر کمر زرین را ثبت و تحلیل کردند و پرونده ثبتی، مسیر ورود به فهرست آثار ملی کشور را طی می‌کند.

امیرکرم زاده با اشاره به اهمیت حفاظت از گذر‌های قدیمی اصفهان افزود: گذر کمر زرین نه تنها بخشی از مسیر‌های ارتباطی سنتی اصفهان است بلکه در شکل گیری ساختار محله‌های تاریخی این محدوده نقش مهمی ایفا کرده است و بقایای معماری و عناصر هویتی آن، ارزش حفاظت ملی دارد.

وی ادامه داد: با تکمیل نهایی پرونده در وزارت میراث فرهنگی، گذر کمر زرین به زودی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت می‌رسد و شرایط حفظ، احیا و معرفی بیشتر این محور ارزشمند در سطح ملی فراهم می‌شود.