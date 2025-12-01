به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ماهور رجبی، دارتر خراسان جنوبی، در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی دارت کشور که از هشتم آذرماه در شهر ابریشم استان اصفهان برگزار شد، در بخش انفرادی به مقام قهرمانی دست یافت و مدال طلای این مسابقات را برای استان خراسان جنوبی به ارمغان آورد.

ماهور رجبی پس از ده مسابقه موفق شد در فینال مقابل زینب زارع، قهرمان دارت کشور از استان یزد، با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شود.

این رقابت‌ها با حضور ۱۲۶ ورزشکار از ۳۰ استان کشور برگزار شد.

در بخش تیمی این مسابقات، تیم دارت خراسان جنوبی با کسب ۶۶ امتیاز در بین ۳۲ تیم، به مقام چهارم رسید. تیم استان شامل زهرا بهمدی، ستایش جوانشیر، مهلا دلیر و سمیرا سلیم بود.