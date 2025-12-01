پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران از کنترل ۲۰ هزار دستگاه ناوگان عمومی در محورهای استان طی هشت ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران از کنترل ۲۰ هزار دستگاه ناوگان عمومی در محورهای استان طی هشت ماه گذشته خبر داد.
محسن یمینی گفت: از این تعداد وسیله نقلیه عمومی که مورد بازدید و کنترل قرار گرفتهاند، ۳۸۰۰ مورد تخلف شناسایی شده است.
وی افزود: تخلفات احصا شده پس از بررسی، در دبیرخانه کمیسیونهای مربوطه شامل ماده ۱۱ (رانندگان)، ماده ۱۲ (شرکتها) و ماده ۱۴ (مالکین) طرح و منجر به رأی خواهد شد.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک استان، هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات و فوتیهای جادهای عنوان کرد و گفت: این نظارتها به شکل گشتهای مشترک ادارات راهداری و پلیس راه در کلیه محورهای مواصلاتی، پرخطر و پرتردد انجام شده است.
یمینی افزود: کنترل وسایل نقلیه عمومی شامل ناوگان حامل مواد خطرناک، اتوبوسها، مینیبوسهای برونشهری و سایر وسایل نقلیه عمومی بوده و بازدیدهای میدانی از تجهیزات ایمنی آنها در طول راهها و محلهای توقف صورت گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: این طرح به منظور بازدارندگی، شناسایی و اعمال قانون بر تخلفات رانندگی و ارتقای ایمنی تردد، به صورت مستمر در حال اجرا است.