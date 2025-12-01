به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید روح الامینی گفت: در راستای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر مقابله قاطع و بدون اغماض با قاچاق سوخت و کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی حامل‌های انرژی و تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد با همکاری ضابطین برای تداوم اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیر‌های قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی اقدام کرده است.

وی افزود: بر این اساس در عملیاتی در محور مواصلاتی شهرستان حاجی آباد پس از شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلر، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

دادستان شهرستان حاجی آباد گفت: در این خصوص یک نفر نیز بازداشت شده و با صدور دستور قضایی، تریلر حامل سوخت قاچاق نیز توقیف شده است.

وی با بیان اینکه سوخت‌ها مکشوفه از این تریلر تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خواهد شد، گفت: در این تریلر یک مشک حاوی فرآورده‌های نفتی به صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود.

برای متهم بازداشت شده با عنوان قاچاق سازمان‌یافته سوخت پرونده قضایی تشکیل شده و روند تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد در حال انجام است.