پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از تعمیرات اساسی و آمادگی کامل ایستگاه پمپاژ برای بارشهای پیش رو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی شامگاه یک شنبه (۹ آذر) در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: مسئولیت جمع آوری آبهای سطحی در سطح شهر با شهرداری میباشد و با توجه به اینکه کلانشهر اهواز به طور کامل دارای شبکه جمع آوری آبهای سطحی نمیباشد، شرکت آبفا با شهرداری در این زمینه همکاری مشترک در جهت دفع آبهای سطحی اقداماتی را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه شرکت آبفا ۱۵۰ ایستگاه پمپاژ فاضلاب دارد، افزود: در جهت آمادگی برای مقابله با آبگرفتگیها و جمع آوری آبهای سطحی تمامی این ایستگاهها تعمیرات اساسی و لایروبی شدند و در جهت جلوگیری از پمپ سوزی، چندین پمپ خریداری که در صورت نیاز جایگزین خواهند شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با اشاره به اینکه کمپلو شمالی، هسته مرکزی شهر و پاداد از جمله مناطقی هستند که در زمان بارشها با مشکل آبگرفتگی رو برو میشوند، خاطر نشان کرد: با اقدامات انجام شده در تلاش هستیم آبهای سحطی به سرعت و در کمترین زمان جمع آوری شوند.
آمادگی کامل دستگاههای خدمت رسان و امدادی برای بارشهای پیش رو
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز در این برنامه از آمادگی کامل دستگاههای خدمت رسان و امدادی برای بارشهای پیش رو در سطح استان خبر داد.
علی عبدالهی گفت: از فصل تابستان برنامه ریزیهای لازم در جهت فصل بارش و مقابله با آبگرفتگیها احتمالی انجام شده و جلسات مختلف با حضور دستگاههای مربوطه از جمله شهرداریها، شرکت آب و فاضلاب برگزار شده است و دستورالعملهای مختلف در این زمینه به فرمانداریها و مجموعههای مربوطه ارسال شده است.
وی افزود: همچنین در جهت افزایش پایداری شبکههای آب، فاضلاب و برق اقداماتی از جمله تعمیرات اساسی و لایروبی ایستگاههای پمپاژ، هرس درختان و شستوی مقرهها توسط دستگاههای مربوطه انجام شده است.
تعمیرات اساسی ایستگاههای پمپاژ شهرداری اهواز
مدیر اداره آبهای سطحی شهرداری اهواز نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۴۶ هزار متر لوله گذاری برای جمع آوری آبهای سطحی جدا از شبکه فاضلاب انجام شده است که یک هزار و ۸۰۰ متر آن مربوط به شبکه انتقال آبهای سطحی در کوی علوی میباشد.
سعید ابراهیمی از تعمیرات اساسی ۴۸ ایستگاههای پمپاژ اختصاصی شهرداری اهواز خبر داد و افزود: یکی از طرحهای مهم شبکه جمع آوری آبهای سطحی اهواز طرح معین زاده -بلوار آریا است که عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است و در کیانشهر اهواز نیز یک هزار و ۳۰۰ متر لوله گذاری انجام شده است.
لایروبی کانالهای فاضلاب شهرستان کارون
فرماندار کارون نیز در این برنامه از انجام لایروبی شبکه فاضلاب این شهرستان خبر داد و گفت: به صورت شبانه روزی دو گروه مشغول لایروبی خطوط فاضلاب هستند و همچنین در جهت آمادگی برای بارشهای پیش رو ایستگاههای پمپاژ نیز تعمیرات اساسی شدهاند.
رسول ساکی افزود: در شهرستان کارون ۳۰۰ کیلومتر کانال روباز فاضلاب وجود دارد که از تیر ماه عملیات لایروبی آنها در حال انجام میباشد و برای بارشهای پیش رو آمادگی کامل در این شهرستان وجود دارد.
دو سامانه بارشی در راه خوزستان
مدیر کل هواشناسی خوزستان نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان گفت: براساس پیش بینیها در فصل زمستان شاهد بارشهای نرمال و حتی بیشتر از آن در استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری با بیان اینکه از اواخر دوشنبه (امشب) هوای خوزستانی بارانی میشود، افزود: دو سامانه دیگر بارشی که در تاریخهای ۱۷ تا ۱۸ آذر ماه و نیز ۲۱ تا ۲۴ آذر ماه در استان فعال خواهد شد و بارشها به صورت نقطهای و رگباری در شهرهای مختلف استان پیش بینی میشود.