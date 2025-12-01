پخش زنده
شهید آیت الله مدرس نماد شجاعت و پایبندی به اصول، همواره در یاد ملت ایران زنده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهید مدرس نماینده شجاع و حقیقتجوی ملت ایران، با ایستادگی بیمانند خود در برابر ظلم و فساد، همواره از حقوق مردم دفاع کرد و تا آخرین نفس پای اصول و اعتقادات خود ایستاد.
شهادت او یادآور فداکاری و صداقت در سیاست است و به همه یاد میدهد که شجاعت و ایمان به حقیقت، راه رسیدن به آزادی و عدالت را هموار میکند.
روز مجلس نیز فرصتی است برای گرامیداشت نقش قانونگذاری و نمایندگان مردم، و یادآوری اهمیت شفافیت، مسئولیتپذیری و خدمت صادقانه در مسیر پیشرفت و حفظ حقوق ملت. مدرس و روز مجلس هر دو نمادی از تعهد به مردم و پایبندی به ارزشهای انسانی و ملی هستند.