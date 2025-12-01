پخش زنده
امروز: -
برخورد با ۷۰ واحد سنتی آجر پذیری آلاینده برخوار در دستور کار مسوولان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست برخوار گفت: در این شهرستان ۷۰ واحد آجر پزی به شکل کورههای هوفمن آلاینده و مخرب محیط زیست هستند، که باید برای جلوگیری از فعالیت این واحدها برنامهای اساسی در دستور کار قرار گیرد.
رضا محمدی افزود:در شرایطی اصفهان با معضل غلظت آلایندهها روبه رو است، باید برای رفع آلایندگی صنایع تمامی استانداردهای لازم را به کار بست تا سلامت جامعه به خطر نیفتد.
وی گفت: برای کاهش آلایندهها سند بهینه سازی صنعت آجر در نظر گرفته شده که باید به این سند نگاه جدی تری شود.
براساس مصوبههای استانی در کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی کارخانههایی که دارای خط قدیمی تولید (هافمن یا هوفمن ) هستند باید به سامانههای مدرن (تونلی) تغییر کاربری دهند، در این راستا مقرر شده بود تا بستههای تشویقی به کارخانه اعطا شود.
بر اساس آمار بیش از ۳۰۰ واحد تولید آجر به روش سنتی در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان فعالیت میکند.