مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: در ادامه نهضت ارتقا سطح آگاهی مصرف ایمن و بهینه گاز مشترکین؛ ۱۵ هزار دانشآموز زنجانی دیگر امسال همیار گاز میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛صابری فر گفت: برای هفدهمین سال متوالی است که طرح همیار گاز در استان اجرا میشود تا دانشآموزان مقطع ششم با مضامین کاربردی مرتبط با حوزه ایمنی و صرفهجویی در مصرف گاز بیشتر آشنا شوند.
وی با اشاره به رشد روزافزون مشترکین و افزایش مصرف گاز طبیعی؛ افزود: با توجه به این امر؛ ضرورت برنامهریزی دقیق درباره مدیریت مصرف به ویژه در بخشهایی که منجر به فرهنگسازی این مهم در جامعه میشود بیشتر میشود و آموزش و پرورش به عنوان یکی از دستگاههای موثر و با توجه به جامعه هدفی که زیرپوشش دارد میتواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی ایفا کند.
رییس روابط عمومی این شرکت نیز هدف از اجرای طرح همیار گاز را استفاده از توانمندی دانش آموزان برای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در بین خانواده ها، تقویت نگرش انسانی و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت همدیگر، تقویت و پرورش روحیه مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، افزایش مهارت فردی، شناسایی مشکلات موجود در عدم رعایت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی و دعوت دیگران به رعایت این اصول در مدارس و بالطبع در جامعه عنوان کرد.