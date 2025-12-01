با شیوع بیماری آنفولانزا، افزایش موارد ابتلا موجب بستری شدن تعدادی از شهروندان رزنی و به ویژه کودکان و سالمندان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روز‌ها افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و سرماخوردگی در سطح جامعه، زنگ خطر را برای خانواده‌ها و مراکز درمانی به صدا درآورده است.

این بیماری در برخی موارد، به‌ویژه در کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، حتی به بستری شدن در بیمارستان‌ها منجر شده‌است.

اما آنفولانزا با چه علائمی خود را نشان می‌دهد...؟

برای جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری، رعایت نکات بهداشتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

افزایش قابل توجه موارد ابتلا، موجب شد تا مدارس و دانشگاه‌های استان تا پایان هفته جاری به‌صورت غیرحضوری فعالیت کنند.

تب ناگهانی، بدن‌درد، گلودرد، سرفه، آبریزش بینی و ضعف عمومی از مهم‌ترین نشانه‌های این بیماری هستند؛ علائمی که در صورت شدت گرفتن، نیازمند مراجعه به پزشک است.

استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و استراحت در منزل در صورت بیمار شدن از جمله مواردی است که باید رعایت شود، تصمیمی که مسئولان حوزه بهداشت و آموزش آن را ضروری‌ترین اقدام برای کاهش سرعت انتقال بیماری عنوان می‌کنند.