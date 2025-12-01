برنامه‌های «ققنوس»، با موضوع شعر، سینما و دیپلماسی فرهنگی، «کتاب فرهنگ»، با موضوع نقش انتخاب نام مناسب برای کتاب‌ها، «هفت اقلیم»، با بررسی رابطه میان کودک و موسیقی و «سرزمین من»، با بخش‌های متنوع تاریخی و فرهنگی، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «ققنوس»، میزبان سه گفت‌وگوی تخصصی در باره شعر، ادبیات و پیوند فرهنگ با مسائل اجتماعی است.

در بخش نخست، در گفت‌و‌گو با محمد جواد شرافت شاعر و پژوهشگر ادبیات، به عنوان میهمان تلفنی برنامه به این موضوع که چگونه شعر می‌تواند حس خوب زندگی را در جامعه تثبیت و منتشر کند پرداخته می‌شود.

در ادامه با رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، درباره لزوم تعالی دیپلماسی فرهنگی از طریق پیوند شعر و سینما گفت‌و‌گو می‌شود که ترمیم گسل‌های اجتماعی با پیوست فرهنگی امکان‌پذیر است.

در بخش پایانی برنامه، دکتر احمد خالصی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، درباره‌ی آیین رونمایی از کتاب «عاشقان مسیحادم» توضیحاتی ارائه می‌کند و از نکات برجسته‌ای پیرامون محتوای اثر و اهمیت این گونه ادبی می‌گوید.

برنامه رادیویی «کتاب فرهنگ»، با موضوع نقش انتخاب نام مناسب برای کتاب‌ها در جذب مخاطب از رادیو فرهنگ پخش می‌شود، موضوعی تازه و قابل تأمل که از زاویه دید ناشران، نویسندگان و حتی نوجوانان کتاب‌خوان بررسی می‌شود.

در گفت‌وگوی امشب برنامه «کتاب فرهنگ»، رامین حسین‌نژاد کارشناس مجری به تحلیل و بررسی جایگاه عنوان کتاب‌ها در فرآیند جذب مخاطب می‌پردازد و از تجربه‌های خود در زمینه‌ی انتخاب عنوان‌های موفق در بازار نشر می‌گوید.

تلاش شده تا این موضوع با نگاهی کاربردی برای خانواده‌ها، ناشران و نوجوانان علاقه‌مند به نوشتن و کتاب‌خوانی مطرح شود.

در بخش‌های متنوع برنامه نیز، آخرین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی و حضور یک مهمان نوجوان، بخش «بخوان و خلاق باش» با اجرای جمعی از نوجوانان، «گزارشگر کوچک» با اجرای رایان پخش می‌شود.

در این برنامه، پریا لشکری نوجوان ۱۴ ساله و کتاب‌خوان به عنوان مهمان حضوری در استودیو حضور دارد و از تجربه‌های خود در انتخاب و مطالعه کتاب‌ها می‌گوید. همچنین سارینا بهرامی از کانون یاران فعال دزفول به صورت تلفنی در برنامه شرکت می‌کند تا از نگاه نوجوانان شهرستانی نسبت به دنیای کتاب و عنوان‌گذاری آثار سخن بگوید.

بخش تعامل با مخاطبان نیز از طریق طرح پرسش درباره‌ی «تأثیر نام کتاب در انتخاب آن» فضای گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی میان شنوندگان و کارشناسان ایجاد می‌کند.

«کتاب فرهنگ»، به گویندگی فاطمه حقیقت‌ناصری و تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، ساعت ۲۰ روی موج اف‌ام‌ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به طور زنده پخش می شود.

برنامه «هفت اقلیم»، به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و اجرای کارشناسی رضا مهدوی، با بررسی رابطه میان کودک و موسیقی و چند بخش دیگر پخش می‌شود

در ادامه رویکرد پژوهشی و هنری برنامه «هفت اقلیم»، در دوشنبه‌های موسیقی، به موضوعی بنیادین در حوزه آموزش و فرهنگ موسیقی پرداخته می‌شود، یعنی چگونگی پیوند میان موسیقی و دنیای کودکان و در گفت‌و‌گو با دکتر ناهید عبدی معاون پژوهشی فرهنگستان هنر درباره نشست تخصصی کاوشی در باب رابطه کودک و موسیقی مطالبی بیان می‌شود

در ادامه نیز فائزه فیض شیخ‌الاسلام مدرس متدولوژی آموزشی نمایش خلاق، درباره نقش آموزش‌های هنرمحور در پرورش خلاقیت و تخیل کودکان توضیح می‌دهد.

در کنار این گفت‌وگوها، بخش «نام‌ها و یادها»، همچون همیشه به مرور زادروز و درگذشت هنرمندان و نیز بررسی تقویم موسیقی در هفته‌ای که گذشت اختصاص دارد.

برنامه «هفت اقلیم»، با نگاهی میان‌رشته‌ای به موسیقی، در تلاش است تا میان هنر، آموزش و زندگی روزمره پلی ماندگار بزند و از زاویه‌ای نو، ابعاد انسانی این هنر را برای شنوندگان آشکار کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و اجرای کارشناسی رضا مهدوی، ساعت ۱۶ از گروه ادب و هنر رادیو فرهتگ پخش می‌شود.

مجله رادیویی «سرزمین من»، از ساعت ۱۳ تا۱۴، با بخش‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و اندیشه‌ای، شنوندگان را به سفری شنیدنی در کوچه‌های خاطره و شناخت دعوت می‌کند.

دهم آذر، در تقویم ملی ایران یادآور شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس و نامگذاری این روز به عنوان روز مجلس است. در همین روز، مجله رادیویی «سرزمین من»، روایتی از تاریخ و حال سرزمین ایران را به گوش مخاطبان می‌رساند.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، با مرور رویداد‌های تاریخی دهم آذر، مخاطب را به بازخوانی لحظات ماندگار تاریخ مشروطه و دوران رجال ایران فرامی‌خواند.

در ادامه، محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی، در بخش «آن سوی تاریخ»، به بررسی تحولات منطقه و پیوند آن با جریان‌های جهانی امروز می‌پردازد، نگاهی که گذشته را به آینده پیوند می‌زند.

بخش «گلدسته»، به کارشناسی دکتر احمد ابوحمزه نویسنده و پژوهشگر تاریخ، روایتی از مسجد امیرچخماغ یزد است، نمادی از ایمان، هنر و هویت شهری که قرن‌ها بر تارک ایران فرهنگی درخشیده است.

در بخش گفت‌وگوی تخصصی، حجت الاسلام دکتر مهدی مشکی‌باف، مدرس حوزه و دانشگاه، به نقد و بررسی مبانی و رویکرد اسلام و غرب به آزادی و حقوق بشر بر اساس اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب می‌پردازد.

«سرزمین من»، در ادامه ارتباطی زنده با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برقرار می‌کند تا از برگزاری جشنواره رضوی در این شهر و فعالیت‌های فرهنگی این استان بیشتر بشنویم.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و سردبیری آزاده شاهرخ‌مهر و گویندگی احسان همتی، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ ساعت ۱۳ روی موج اف‌ام ردیف۱۰۶ مگاهزتز پخش می‌شود.