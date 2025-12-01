احداث ۱۸ کارگاه در ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: ۱۸ مجتمع کارگاهی در راستای تأمین فضاهای تولیدی و اشتغالزایی در ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت احداث میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرزاد محمدی در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی خوشناموند با اشاره به انعقاد ۶ قرارداد برای احداث و تکمیل ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت اظهار کرد: اعتبار قراردادهای منعقد شده در حوزه پروژههای عمرانی و توسعهای ۴۵ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان است.
وی گفت: این قراردادها باهدف تسریع در روند توسعه و تجهیز زیرساختهای صنعتی و جذب سرمایهگذاران جدید منعقد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در تشریح جزئیات این طرح ها تصریح کرد: احداث شبکه داخلی گاز فاز توسعه، عملیات خاکی، جدولگذاری و زیراساس فاز توسعه از قراردادهای منعقد شده است.
محمدی گفت:در کنار این طرح احداث ۱۸ مجتمع کارگاهی نیز در راستای تأمین فضاهای تولیدی و اشتغالزایی سریعتر اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به طرح های دیگر گفت: احداث خط انتقال گاز و تهیه و نصب ایستگاه TBS ناحیه صنعتی رومشکان نیز از دیگر قراردادهای منعقد شده است که زمینهساز تأمین انرژی پایدار برای واحدهای مستقر در این ناحیه صنعتی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، نقشهبرداری، مطالعات و طراحی مرحله یک و دو شهرسازی واحدهای کارگاهی برای شهرک صنعتی شماره ۳ و ۴ خرمآباد فاز توسعه ناحیه صنعتی خوشناموند نیز در این مجموعه قراردادها دیده شده است.