به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرزاد محمدی در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی خوشناموند با اشاره به انعقاد ۶ قرارداد برای احداث و تکمیل ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت اظهار کرد: اعتبار قراردادهای منعقد شده در حوزه پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ۴۵ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان است.

وی گفت: این قراردادها باهدف تسریع در روند توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران جدید منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در تشریح جزئیات این طرح ها تصریح کرد: احداث شبکه داخلی گاز فاز توسعه، عملیات خاکی، جدول‌گذاری و زیراساس فاز توسعه از قراردادهای منعقد شده است.

محمدی گفت:در کنار این طرح احداث ۱۸ مجتمع کارگاهی نیز در راستای تأمین فضاهای تولیدی و اشتغال‌زایی سریع‌تر اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به طرح های دیگر گفت: احداث خط انتقال گاز و تهیه و نصب ایستگاه TBS ناحیه صنعتی رومشکان نیز از دیگر قراردادهای منعقد شده است که زمینه‌ساز تأمین انرژی پایدار برای واحدهای مستقر در این ناحیه صنعتی خواهد بود.