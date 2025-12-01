ایران‌جان خراسان جنوبی موفق‌ترین و بی‌سابقه‌ترین برنامه در معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در رسانه ملی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان، ایران‌جان خراسان جنوبی را موفق‌ترین و اثرگذارترین رویداد رسانه‌ای استان عنوان کرد و گفت: این رویداد ظرفیت‌های استان را در سطح ملی معرفی کرد.

ذاکریان با قدردانی از عملکرد صدا و سیمای استان گفت: ایران‌جان رویدادی منحصر به‌فرد بود و هیچ برنامه‌ای تاکنون نتوانسته بود ظرفیت‌ها خراسان جنوبی را در این سطح گسترده، به مخاطبان داخل و خارج از کشور معرفی کند.

وی با بیان اینکه ایران‌جان به‌معنای واقعی دروازه‌ای برای روزها، ماه‌ها و سال‌های آینده استان شد، گفت: بسیاری از مخاطبان در پیام‌ها و بازخوردهای خود تأکید کردند که پیش از پخش ایران‌جان، تصور روشنی از گستره ظرفیت‌های خراسان جنوبی نداشتند و این رویداد نگاه آنان را به توانمندی‌های استان متحول کرد.

مدیرکل اقتصاد و امور دارایی با تأکید بر اینکه ایران‌جان خراسان جنوبی در سطح عالی برگزار شد، گفت: در سال پیش رو باید دستاوردهای این رویداد در حوزه‌های مختلف تبیین شود و نتایج آن را در استان دنبال کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای استان نیز گفت: بازخوردهای مردمی و نظرسنجی‌های ملی نشان می‌دهد ایران‌جان خراسان جنوبی بهترین دوره ایران‌جان در کشور بوده است.

آینه‌دار به نتایج ارزیابی‌ها اشاره کرد و افزود: رضایت کشوری از ایران‌جان خراسان جنوبی ۸۶.۷ درصد و تمایل مخاطبان برای دیدن خراسان جنوبی پس از پخش برنامه ۸۸ درصد اعلام شد.

وی افزود: مهم‌ترین دستاورد این رویداد، شناخته‌شدن خراسان جنوبی در سطح ملی بود و همچنین حضور چهره‌های اثرگذار در استان و بازتاب گسترده برنامه در روزنامه‌ها و رسانه‌های کشوری، موجب تقویت جایگاه استان شد.

مدیرکل صدا و سیما با قدردانی از دستگاه‌های همراه در این رویداد گفت: همه حوزه‌های مدیریتی و نظارتی استان پای کار بودند و از این همراهی صمیمانه سپاسگزاریم. مسیر ایران‌جان ادامه دارد و پیگیری آثار و نتایج آن در دستور کار رسانه قرار گرفته است.