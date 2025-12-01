به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج ناحیه چرام گفت: مرحله ناحیه‌ای سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در بخش آقایان در چرام برگزار شد.

حجت الاسلام جلیل منش افزود: به منظور تعمیق و ترویج فرهنگ قرآنی و بر اساس سند اعتلای بسیج مبنی بر تبدیل هر مسجد به یک پایگاه قرآنی هر ساله مسابقات قرآن و عترت بسیج به عنوان یک بستر برای ایجاد شور و نشاط قرآنی و همچنین ترویج قرآن و کشف و شناسایی ظرفیت‌ها و استعداد‌های قرآنی در حوزه‌ها و نواحی مقاومت بسیج برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این رقابت‌ها در سه بخش فردی خانوادگی و گروهی در چهار مرحله حوزه‌ای ناحیه‌ای استانی و کشوری و در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود و در هر مرحله نفرات برتر مشخص و به مراحل بالاتر معرفی می‌شوند.

معاون تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج ناحیه چرام با بیان اینکه در بخش فردی، رشته‌های متعددی در حفظ از جمله حفظ شش سوره کوتاه قرآنی، حفظ ۱ جزء، حفظ ۳ جزء، حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل برگزار می‌شود ادامه داد: حفظ ۲۰ حکمت نهج البلاغه، حفظ دعای فرج در بخش عترت و همچنین اذان، روخوانی سوره واقعه، تحقیق و ترتیل قرآن از دیگر رشته‌های این مسابقات است.

حجت الاسلام جلیل منش با بیان اینکه در بخش گروهی و خانوادگی نیز شرکت کنندگان در رشته‌های تلفیقی حفظ و ارائه مفاهیم ادعیه و سور قرآنی به رقابت می‌پردازند گفت: نفرات برتر مراحل حوزه‌ای و ناحیه‌ای این مسابقات علاوه بر صعود به مرحله استانی در جشن چلچراغ آیه‌ها که ۲۰ آذر ماه جاری با حضور همه شرکت کنندگان و مسئولان فرهنگی از آنان تجلیل می‌شود.