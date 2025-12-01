به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رمضانعلی ایزانلو، با اشاره به روش‌های مشارکت در پروژه‌های بازسازی و توسعه اعتاب مقدسه گفت: علاقه‌مندان برای مشارکت می‌توانند به دو روش نقدی، غیرنقدی و همچنین به عنوان خادم افتخاری با تخصص مورد نیاز ستاد در پروژه‌ها و اعتاب مقدسه شرکت کنند.

وی یکی از روش‌های مشارکت نقدی در این طرح‌ها را "پویش کاشی حرم" برشمرد و افزود: خیران و مردم مومن خراسان شمالی در حال حاضر ۷ هزار و ۴۰۰ کاشی را نذر این طرح ماندگار کرده‌اند.

ایزانلو قیمت هر عدد کاشی را ۲۰۰ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: کسانی که مایلند یک یا چند کاشی را به نام خود یا عزیزانشان در این پویش ثبت کنند، باید وارد لینک www.atabat.org/fa/forms/۸۰ شوند.

وی بیان کرد: بعد از ثبت اطلاعات و پرداخت نذورات نام‌های ثبت شده در پشت کاشی‌های حرم به یادگار ثبت می‌گردد و در حرم امام حسین (ع)، صحن و شبستان حضرت زینب (س) نصب خواهد شد.

ایزانلو اظهارکرد: این ستاد در راستای بازسازی عتبات عالیات و اماکن مذهبی عراق و دیگر کشور‌ها و انجام خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و... فعالیت می‌کند.