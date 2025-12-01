پخش زنده
اعضای کاروان خدمت جهادی برای ارائه خدمات رایگان به اهالی محلههای کمبرخوردار مهدیشهر مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ۵ گروه جهادی تخصصی شامل خدمات پزشکی، مشاوره خانواده و جوانی جمعیت، فشار خون، تریاژ و سایر خدمات سلامتمحور در این اردوی یک روزه به شهروندان خدمات ارائه کردند .
اردوی یکروزه با همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه مهدیشهر و همکاری هلالاحمر، بسیج جامعه پزشکی، کمیته امداد امام خمینی ، بسیج اصناف و قرارگاه شهید شاطری در مسجد امام حسن عسکری شهرک بوستان مهر مهدیشهر برگزار شد.