به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ۵ گروه جهادی تخصصی شامل خدمات پزشکی، مشاوره خانواده و جوانی جمعیت، فشار خون، تریاژ و سایر خدمات سلامت‌محور در این اردوی یک روزه به شهروندان خدمات ارائه کردند .

اردوی یک‌روزه با همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه مهدیشهر و همکاری هلال‌احمر، بسیج جامعه پزشکی، کمیته امداد امام خمینی ، بسیج اصناف و قرارگاه شهید شاطری در مسجد امام حسن عسکری شهرک بوستان مهر مهدیشهر برگزار شد.