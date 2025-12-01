پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای اهواز گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲ هزار عدد علائم و تجهیزات ایمنی در محورهای این شهرستان نصب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمود هیبتی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون برای نصب ۲ هزار علائم و تجهیزات ترافیکی، اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال هزینه شده و این اقدام نقش مهمی در ارتقای ایمنی عبور و مرور در محورهای مواصلاتی اهواز دارد.
وی با اشاره به پروژههای شاخص در حوزه ایمنی، افزود: احداث دوربرگردانهای محور اهواز–اندیمشک با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال و دوربرگردان نزهه در محور اهواز–سربندر با هزینهای معادل ۲۶۰ میلیارد ریال از مهمترین طرحهایی هستند که به منظور کاهش تصادفات و بهبود تردد در اجرا میباشند.
هیبتی با بیان اینکه خرید تجهیزات و علائم ترافیکی جدید نیز با اختصاص ۲۰ میلیارد تومان انجام شده است، ادامه داد: علاوه بر این، پروژههای راهداری متعددی از جمله ۱۳ کیلومتر لکهگیری آسفالت و روکش کمربندی شرق اهواز با اعتبار ۵۱۰ میلیارد ریال، نصب ۵ کیلومتر نیوجرسی، بهسازی وآسفالت محورهای روستایی بربوگه، چایورشام و بامدژ اجرا شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای اهواز همچنین به پروژههای زیرساختی تکمیلی اشاره و تصریح کرد: احداث پل آبرویی در محور ابوصلبیخات، تعریض پل اهواز–خرمشهر، انجام تعمیرات ابنیه فنی، شانهسازی و اصلاح شیب شیروانی در ۷ کیلومتر از محورهای شهرستان، نصب و تعمیر ۱۰۰۰ شاخه گاردریل و اجرای روشنایی در پنج نقطه از دیگر طرحهایی است که امسال اجرا شده است.
وی در پایان بیان داشت: با بهرهبرداری از این پروژهها، شاهد افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و روانسازی تردد در محورهای شهرستان اهواز خواهیم بود.