در همایش بزرگداشت روز جهانی معلولین از شش معلول نمونه و موفق در عرصه‌های ورزشی، هنری، تحصیلی و کارآفرینی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، زهرا غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان در این مراسم با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر معلولان تحت پوشش این نهاد گفت: جمعیت تحت پوشش ما ثابت کرده‌اند که معلولیت نمی‌تواند مانع رشد و ارتقای آنان شود و این عزیزان با وجود محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف صاحب مقام شده‌اند.

غلامرضایی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر ۲۷ هزار و ۵۶۶ نفر تحت حمایت بهزیستی استان قرار دارند و خدمات متنوعی از جمله بهداشتی، درمانی و مادی به آنان ارائه می‌شود.

او ابراز امیدواری کرد که تمامی دستگاه‌های متولی در راستای حمایت از معلولان، به‌ویژه در زمینه مناسب‌سازی فضا‌های شهری، مشارکت فعال داشته باشند.

اکرم نجفی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم در این مراسم با تأکید بر اینکه حمایت از معلولان جزو برنامه‌ها و اولویت‌های کاری مسئولان به‌ویژه دولت چهاردهم است، گفت: با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، حل و فصل تمام مشکلات معلولان زمان‌بر خواهد بود.