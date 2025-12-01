مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی تولید و توزیع ساتبا گفت: در استان اصفهان، ۷۸ مگاوات از ظرفیت طرح‌های تولید در توزیع تا پایان هفته به شبکه برق متصل خواهد شد. همچنین در استان قزوین، ۹ مگاوات به شبکه اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد دوست محمدی، مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی تولید و توزیع ساتبا در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی توسعه ۶۲۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور و با حضور در استان اصفهان اعلام کرد: امروز با افتتاح چندین نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان، انرژی پاک و پایدار بیشتری به مردم عرضه شده است.

وی افزود:در استان اصفهان، ۷۸ مگاوات از ظرفیت طرح‌های تولید در توزیع تا پایان هفته به شبکه برق متصل خواهد شد. همچنین در استان قزوین، ۹ مگاوات به شبکه اضافه می‌شود.

در این آیین به صورت برخط ۴۳.۲۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی با میزان سرمایه گذاری بیش از ۱۲۹۷ میلیارد تومان در استان اصفهان با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.