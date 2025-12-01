به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نرگس عسگری گفت: هرساله باتوجه به شروع فصل سرد سال و استفاده از وسایل گرمایشی خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به عنوان یک عامل بیماری و تهدید کننده سلامت و جان انسان افزایش می‌یابد.

وی افزود: گاز منوکسید کربن به علت بدسوزی سوخت‌های فسیلی مثل گاز، ذغال و ... در فضا تولید می‌شود، گازی که بدون بو و رنگ در محیط منتشر و به سرعت از طریق دستگاه تنفسی وارد بدن انسان شده و به دنبال آن با جذب در خون، اکسیژن رسانی را دچار اختلال می‌کند.

سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پارسال ۲۶۰ نفر در استان دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که ۴ نفر آنان جان خود را از دست دادند.