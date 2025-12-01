پخش زنده
امروز: -
برنامههای «دنگ و فنگ»، با نقد طنزآمیز بازارهای غیرمولد، «عصر صبا»، با موضوع فرهنگ مصرف، تولید بیرویه زباله و «روستا دوستا»، با معرفی روستای کرکیخان در شهرستان بروجرد، امروز از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه طنز «دنگ و فنگ»، اینبار با رویکردی شوخطبعانه، اما تحلیلی، به سراغ موضوعی میرود که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، فاصله گرفتن سرمایهها از تولید و هجوم آنها به بازارهای غیرمولد مانند مسکن، ارز و طلا.
این برنامه تلاش میکند با زبانی ساده و طنزآمیز نشان دهد که چگونه سرمایهگذاری در بخش تولید میتواند موتور محرک اقتصاد باشد و در مقابل، ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد چه چالشهایی برای اقتصاد ایجاد میکند.
در این قسمت، عوامل برنامه با روایتهای طنز، موقعیتهای نمایشی و تحلیلهای شفاف، به مفهوم سرمایهگذاری مولد و نقش آن در اشتغالزایی و رشد اقتصادی میپردازند و در مقابل، تبعات گرایش مردم به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن را به تصویر میکشند. برنامه همچنین با نگاهی انتقادی، به موانع موجود در مسیر تولید، ضعف جذابیتهای سرمایهگذاری مولد و ضرورت سیاستهای حمایتی اشاره میکند.
«دنگ و فنگ»، در این قسمت موضوعاتی، چون پیامدهای دلالیمحور شدن اقتصاد، اهمیت تسهیل مسیر سرمایهگذاران تولیدی، و نقش دولت و مردم در رونق بخشهای مولد را مورد توجه قرار میدهد و تلاش میکند این مباحث تخصصی را در قالب طنز برای مخاطبان قابلفهم و جذاب سازد.
برنامه طنز «دنگ و فنگ»، با بازی حمید پارسا و مونا قنادها و به تهیهکنندگی محمدحسین خسروجردی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰، پخش میشود.
«عصر صبا»، اینبار شنوندگانش را به گفتوگویی صریح و کاربردی درباره فرهنگ مصرف، تولید بیرویه زباله و نقش شهروندان در مهار بحران محیط زیست دعوت میکند، گفتوگویی که قرار است با تکیه بر تجربههای واقعی مردم، نگاهی دقیقتر به پیامدهای مصرفگرایی و افزایش پلاستیک در زندگی امروز داشته باشد.
«عصر صبا»، در قالب مجله عصرگاهی خود به سراغ موضوعاتی، چون انباشت زباله در کلانشهرها، آلودگی ناشی از مصرف پلاستیک، هدررفت منابع طبیعی و ضرورت تغییر سبک زندگی شهری میرود. این برنامه با طرح پرسشهایی مانند «چرا مصرفگرایی به بحران محیطزیست دامن میزند؟»، «کاهش تولید زباله از کجا شروع میشود؟» و «شهروندان چه نقشی در کاهش آسیبهای محیطی دارند؟» از مخاطبان میخواهد دیدگاهها و تجربههایشان را درباره راههای ساده و عملی حفاظت از محیط زیست مطرح کنند.
گسترش استفاده از پلاستیکهای یکبارمصرف، تغییر الگوهای خرید و افزایش سرعت مصرف در جامعه، چالشهایی، چون آلودگی خاک و آب، تهدید گونههای جانوری و افزایش هزینههای شهری را بهدنبال دارد. «عصر صبا» در گفتوگو با کارشناسان تلاش میکند راهکارهایی مانند تفکیک از مبدأ، خرید مسئولانه، استفاده از کیسههای پارچهای، کاهش مصرف پلاستیک و بازیافت مؤثر را برای شهروندان تبیین کند.
مخاطبان این برنامه میتوانند از طریق پیامک، تماس تلفنی و پیامرسان برنامه، تجربههای شخصی خود از کاهش مصرف، راههای کمکردن زباله خانگی، ایدههای سبز و ابتکارهای محیطزیستی را به اشتراک بگذارند.
«عصر صبا»، با اجرای مهدی پر و تهیهکنندگی رضا عزتی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰، روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش میشود.
برنامه «روستا دوستا»، شنوندگان را این بار به روستای کرکیخان در شهرستان بروجرد، می برد.
روستایی خوشآبوهوا در دامنههای زاگرس که طبیعت کوهستانی، باغات سرسبز و چشماندازهای آرامشبخش آن، تصویری دلنشین از زندگی روستایی را رقم میزند.
«روستا دوستا»، در این قسمت مخاطبان خود را با یکی از روستاهای ییلاقی لرستان همراه میکند، جایی که باغهای میوه مانند سیب، زردآلو و گردو، جویبارهای روان، محلههای قدیمی و بافت سنتی خانهها، حالوهوایی متفاوت و دوستداشتنی از زیست بومی منطقه را پیش روی شنوندگان قرار میدهد. ارتفاع قابلتوجه کرکیخان از سطح دریا و موقعیت آن در مسیر بروجرد – ملایر، آبوهوایی مطبوع و چهارفصل به این روستا بخشیده است و آن را به مقصدی آرام برای طبیعتدوستان تبدیل میکند.
در این سفر رادیویی، روایتهایی از گذشته و نامگذاری روستا، سبک زندگی مردم، مشاغل سنتی، آیینهای محلی و تغییرات سالهای اخیر در کشاورزی و باغداری بازگو میشود. گشتوگذاری مجازی در کوچهباغها و طبیعت اطراف روستا، شنوندگان را با گوشههایی از جذابیتهای کرکیخان آشنا خواهد کرد و فرصت تجربهای شنیداری از زندگی روزمره در این نقطه از لرستان را فراهم میآورد.
«روستا دوستا»، به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و با اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵، پخش میشود.