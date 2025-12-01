به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار محبی در آیین افتتاح نخستین جشنواره قرآنی «نور» سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، بر ضرورت ورود قرآن به سبک زندگی مردم تأکید کرد و گفت: قرآن تنها راه نجات و مصونیت بشر در برابر کج‌روی‌ها، انحراف‌ها و آسیب‌هاست.

وی افزود: قرآن باید فراتر از حضور فیزیکی در خانه‌ها، محل کار و حتی همراه افراد بوده و در متن زندگی مردم قرار گیرد، چراکه هنوز مهجور مانده است.

وی با اشاره به اینکه قرآن «کتاب زندگی» است، افزود: تنها خواندن آیات کافی نیست و باید از معارف قرآن در مسیر زندگی بهره گرفت.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران تصریح کرد: کتاب قرآن و عترت همچون گوهری ارزشمند در اختیار بشر است و سعادت دنیا و آخرت در گرو پیروی از این دو نعمت الهی قرار دارد.

او همچنین قرآن را سند پیامبری، محور اتحاد مسلمانان و نقطه‌ای بدون اختلاف میان امت اسلامی دانست.

سردار محبی با بیان اینکه قرآن انسان‌ها را به بهترین راه هدایت می‌کند، گفت: باید از قرآن برای انتخاب مسیر درست، هدف، سبک زندگی، رفتار و حتی انتخاب همسر و همسفر بهره گرفت.

در این مراسم از نفرات برتر چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم پایوران برادر و خواهر تجلیل و تقدیر شد.