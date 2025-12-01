توزیع ۴ هزار بسته گوشت بین نیازمندان خراسان جنوبی
۴ هزار بسته گوشت به ارزش ۴ میلیارد تومان بین نیازمندان خراسان جنوبی توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: این بسته ها از سوی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی با همکاری موسسه حضرت خدیجه قم و برنامه تلویزیونی سمت خدا تامین شده است.
شرافتی راد با بیان اینکه قرار است تا پایان سال در سه مرحله دیگر گوشت بین نیازمندان توزیع شود، افزود: از ابتدای این طرح تاکنون ۵۰ هزار بسته گوشت بین پنجاه هزار خانوار نیازمند در خراسان جنوبی توزیع شده است.