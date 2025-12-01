پخش زنده
رئیس پلیس راه استان سمنان علت تصادف خودروی حامل خانواده معاون رئیس جمهور در جاده شریف آباد - ایوانکی را خستگی و خواب آلودگی راننده این خودرو اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، رئیس پلیس راه استان سمنان علت تصادف خودروی حامل خانواده معاون رئیس جمهور در جاده شریف آباد - ایوانکی را خستگی و خواب آلودگی راننده این خودرو اعلام کرد.
سرهنگ موسی بزرگی گفت : این تصادف رانندگی در ورودی شهر ایوانکی رخ داد و به جانباختن همسر معاون رئیس جمهور و مصدومیت چهار عضو دیگر خانواده شامل پدر همسر و سه فرزند معاون رئیس جمهور منجر شد .
وی گفت : با بررسیهای تخصصی کارشناسان تصادفات پلیس راه استان سمنان مشخص شد علت تامه این سانحه ناتوانی راننده تارا در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی بود.
خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی، روز گذشته در تصادف یک خودروی تارا با یک کامیون در محور شریفآباد گرمسار دچار حادثه شدند. راننده خودروی تارا پدر همسر معاون رئیس جمهور بود.