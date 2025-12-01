به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت اصفهان درآیین تجلیل از دانشجویان نشان آور در مسابقات مهارت‌های آینده در فناوری‌های پیشرفته بریکس ۲۰۲۵ کشور روسیه و مسابقات کشوری ملی مهارت ایران گفت: نتیجه این موفقیت‌ها حاصل تلاش حاکمیت، صنعت و دانشگاه است و هدف ما در دانشگاه ملی مهارت، تبدیل علم به عمل و مهارت است.

جلال برهانی با اشاره به برگزاری متمرکز مسابقات ملی مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای برای اولین بار در اصفهان افزود: قرار است این رویداد با میزبانی چهار ساله در اصفهان برگزار و به علت برگزاری مسابقه ملی مهارت در اصفهان، این استان به کانون مهارت آفرینی کشور تبدیل شود.