مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: امسال حدود ۱۰ هزار معتکف در مسجد شهدای شیراز حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان از تشکیل قرارگاه استانی اعتکاف با پنج کمیته هنر و رسانه، محتوا و مبلغین، پشتیبانی و خدمات، اعتکافهای تخصصی و امنیتی و انضباطی خبر داد و افزود: همه ظرفیتهای استان پای کار خواهند بود تا این رویداد در اوج امنیت، برنامه مندی و آثار اجتماعی مثبت برگزار شود.
وی ادامه داد: پارسال بیش از ۹۳۰ مسجد میزبان بیش از ۱۵۳ هزار معتکف بودند که بخش قابلتوجهی از جمعیت را جوانان و دانشآموزان تشکیل میدادند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس به اعتکافهای تخصصی از جمله اعتکاف مادر و دختری، معلم و شاگردی، ورزشکاران، نوجوانان و اصناف اشاره کرد و از ادارهها و مجموعههای مختلف خواست که با برپایی اعتکافهای سازمانی، سه روز وحدت و تفکر جمعی را تجربه کنند.
حجت الاسلام و المسلمین ولدان را به مشارکت حداکثری دعوت کرد و گفت: ۳۳ روز تا اعتکاف باقی است. از همین امروز، روزشمار خبری این رویداد بزرگ باید آغاز شود. هر رسانهای که فعالتر عمل کند، بهعنوان افتخار استان معرفی خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: هر معتکف امسال به نیابت از یک شهید در این مراسم حضور مییابد و یاد شهدای استان بهعنوان چراغ این حرکت معنوی زنده خواهد بود.
مراسم اعتکاف روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب همزمان با سراسر کشور در مساجد مناطق مختلف فارس برپا میشود.