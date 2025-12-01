سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه میزان بار جابجا شده از کرمانشاه به نقاط مختلف کشور را در هشت ماهه امسال ۸ میلیون و ۷۳۱ هزار تن بوده است.

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، سلیمی همچنین به ۳۱۱ هزار تن کالای معدنی جابجا شده اشاره کرد و گفت: میزان بار جابجا شده در ۸ ماهه امسال از طریق وانت‌بار‌های دارای بارنامه به ۳ میلیون و ۶۶۱ هزار تن رسیده است.

وی افزود: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها را پل ارتباطی میان رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل کالا با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه دانست و گفت: رانندگان، شرکت‌ها و فعالان حوزه حمل و نقل می‌توانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد، مطالبه یا شکایت خود را از طریق این سامانه مطرح کنند.