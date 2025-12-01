پخش زنده
با وجود بارش پراکنده باران طی امروز، تداوم غلظت آلایندهها در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان همدان تا روزهای پایان هفته دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: طی امروز شاهد بارش باران عمدتا در نیمه غربی استان همدان بودیم که البته در سطح یک میلیمتر و کمتر گزارش شده است و این شرایط را در بخشهای دیگر استان میتوانیم در ساعات آینده شاهد باشیم.
روح الله زاهدی تأکید کرد: همچنین فردا سه شنبه در مناطق شرقی و ارتفاعات بارش پراکنده را پی بینی میکنیم، اما از روز چهارشنبه تا پایان هفته آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.
او تصریح کرد: تا پایان هفته با وجود پوشش ابری آسمان استان شاهد کاهش منفی پنج درجهای دمای صبحگاهی را باردیگر خواهیم داشت ضمن اینکه طی ۲۴ ساعت آینده افزایش سرعت باد را میتوانیم شاهد باشیم که به بهبود کیفیت هوا طی ۷۲ ساعت آینده کمک میکند.
کارشناس هواشناسی استان همدان افزود: با این وجود از روز پنجشنبه بازهم به جهت سکون نسبی جوی به خصوص در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی پایداری نسبی و غلظت آلایندهها و شرایط ناسالم از حیث آلودگی هوا برای گروههای حساس مورد انتظار است.