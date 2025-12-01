پخش زنده
امروز: -
شهردار یزد گفت: مذاکره با شرکتهای فعال در حوزه تاکسیهای برقی اینترنتی انجام شده و امیدواریم تا پایان سال جاری، اولین تاکسیهای برقی اینترنتی وارد یزد شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی با اشاره به برگزاری جلسه با یکی دیگر از شرکتهایی که از سالیان دور تاکنون سوابق خوبی در حوزه حمل و نقل کشور داشته است، گفت: با مسئولان این شرکت در خصوص آوردن تاکسیهای برقی اینترنتی به شهر یزد مذاکراتی انجام دادیم و امیدواریم شهر یزد هم جزو
اولین شهرهایی در کشور باشد که تاکسیهای اینترنتی برقی در آن آغاز به کار میکند.
محی الدینی با بیان این که در خصوص تاکسیهای برقی اینترنتی تاکنون با شرکتهایی مذاکراتی را انجام دادهایم، افزود: امیدواریم با یکی از این شرکتها که بتواند خوردروهای با کیفیت و با شرایط مناسب ارائه کند و سریعتر ماشینها را برای خدماترسانی به شهروندان وارد ناوگان حمل و نقل درون شهری کند، به توافق نهایی برسیم.
شهردار یزد با اشاره به ورود اولین تاکسیهای برقی اینترنتی تا اواخر سال جاری به یزد، گفت: در مذاکراتی که در این خصوص انجام میدهیم، برای انجام توافق موضوعات جدی مد نظر ما است که از آن جمله میتوان به توانایی رقابت با تاکسیهای برقی اینترنتی موجود، کیفیت بالا و زیبایی خودروها و از همه مهمتر، تامین امنیت کامل مردم، اشاره کرد.
وی افزود: این شرکتها با توجه به این که سرمایهگذاری خوبی دراین حوزه انجام میدهند و با رانندههای مشخص، قراداد میبندند و حقوق آنها را پرداخت میکنند، قاعدتا شرایط مناسبی را در حوزه امنیت شهروندان ایجاد میکنند.
محی الدینی در پایان اظهار امیدواری کرد؛ با ورود تاکسیهای اینترنتی برقی جدید به شهر یزد، ضمن ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب به مردم عزیزمان و همچنین گام برداشتن در راستای کاهش آلودگی هوا، چهره شهر یزد را در حوزه ناوگان حمل و نقل درون شهری ارتقا دهیم.