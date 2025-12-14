پخش زنده
آب، همان مایه حیات که زندگی با آن میتپد، امروز نیازمند توجه و مراقبت جدیتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آب، این مایع حیات که رگهای زمین را زنده نگه میدارد، امروز در استان سرسبز ما با پرسشی جدی روبروست: آیا ما قدر این نعمت بیهمتا را میدانیم؟
تصویری که از وضعیت آب در مازندران ترسیم میشود، روایت شکافی عمیق است؛ شکاف میان ارزش واقعی قطرهقطره آبی که با زحمت فراوان به خانههایمان میآید و بهایی که ما برای آن میپردازیم. این تنها یک آمار خشک اقتصادی نیست، بلکه هشداری است برای آیندهای که بیمهابایی امروز، فردایی خشک را رقم میزند.
وقتی هزینه واقعی تأمین آب، ۱۵۰ برابر مبلغ قبض ماست، این سؤال بیش از پیش خودنمایی میکند: آیا وقت آن نرسیده که در سبک زندگی خود تجدیدنظر کنیم؟
معاون بهرهبرداری آبفای مازندران از شکاف عمیق بین بهای تمامشده و قیمت فروش آب شرب خبر داد و گفت: هزینه واقعی تأمین هر مترمکعب آب برای مشترکان، حدود ۱۵۰ برابر مبلغ دریافتی است.
علی امیدیان در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: هر مشترک در ساری بهطور میانگین ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان برای هر مترمکعب آب میپردازد، در حالی که هزینه تأمین و تصفیه همان مقدار آب ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است.
وی تأکید کرد: اگر قیمت تمامشده واقعی اعمال شود، هر خانواده ساروی باید برای قبض آب خود بین ۳ تا ۵ میلیون تومان پرداخت کند.
بهزاد برارزاده، مدیرعامل آبفای مازندران نیز در ادامه با هشدار درباره الگوی مصرف گفت: سرانه مصرف آب در شهرهای مازندران ۱۹۱ لیتر و در روستاها ۲۱۰ لیتر در روز است که حدود ۷۰ درصد بیش از حد استاندارد ملی (۱۲۰ لیتر) است.
وی فرسودگی شبکههای آبرسانی را یکی از مشکلات اصلی برشمرد و افزود: ۵۳۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده در استان وجود دارد که موجب هدررفت ۳۰ درصدی آب میشود.
مدیرعامل آبفای مازندران از شهروندان خواست با نصب شیرهای کاهنده، مخزن و استفاده بهینه از آب شرب، در حفظ این منابع ملی مشارکت کنند تا امکان تأمین آب سالم برای ۱۵ هزار خانوار دیگر در استان فراهم شود.
امیدیان در پایان خاطرنشان کرد: آب شرب سالم باید ده مرحله مختلف فرآیند فیزیکی و شیمیایی را طی کند تا به دست مصرفکننده برسد.
گزارش از دیوارگر