نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه _ ۱۰ آذر ۱۴۰۴

نشست خبری هفتگی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ - ۱۳:۲۰
برچسب ها: وزارت خارجه ، نشست خبری
