لزوم تلاش برای رفع مشکلات ترافیکی، اقامتی و خدماتی حوزه گردشگری

استاندار بوشهر با تاکید بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای ارائه خدمات مطلوب و ایمن به مسافران، گفت: تلاش برای رفع مشکلات ترافیکی، اقامتی و خدماتی باید در اولویت اجرایی طرح‌های نوروزی استان قرار گیرد.