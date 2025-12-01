بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان بوشهر با بیان اینکه این استان یکی از مقاصد مهم گردشگران و مسافران در تمام فصول سال است، یادآور شد: اوج سفرهای مسافران و گردشگران به نقاط مختلف استان بوشهر، در ایام نوروز است.
وی بر توجه به تسریع تکمیل زیرساختها و طرحهای گردشگری استان بوشهر تاکید کرد و گفت: ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران در راستای رضایتمندی آنان باید در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی مرتبط و شهرداریها با نظارت فرمانداریها باشد.
استاندار بوشهر بر ضرورت توجه ویژه به ایمنسازی جادهها و نقاط حادثهخیز تاکید کرد و با اشاره به لزوم تکمیل طرحهای عمران شهری به ویژه در شهرهای ساحلی تا نیمه اسفند سال جاری، تکمیل این طرحها را برای افزایش رضایت گردشگران مهم دانست.
وی توجه به اسکلههای گردشگری برای استفاده از شناورها را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: تعیین تکلیف اسکلههای موجود جهت استفاده ترکیبی گردشگری و مسافربری باید در شورای گردشگری با هدف افزایش بهرهوری بخش دریایی و توسعه حملونقل صورت گیرد.
زارع، ایمنسازی پیچها و محورهای مواصلاتی حادثهساز استان را از موضوعات مهم کمیسیون ایمنی دانست و بیان کرد: برای تکمیل محل پارک خودروها در مراکز شهرهای گردشگرپذیر استان با فوریت اقدام شود.
وی از شهرداران خواست شناسایی و آمادهسازی زمینهای قابل بهرهبرداری بهعنوان محل پارک را برای ایام تعطیلات در دستور کار قرار دهند تا مشکل کمبود محل توقف خودروها در شهرهای پرتردد رفع شود.
استاندار بوشهر با تاکید بر رفع نقاط کور و فاقد آنتن در محورهای مواصلاتی توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، از مسئولان خواست، ساماندهی و معرفی شناگاههای مجاز و استقرار نجاتغریق را در مناطق ساحلی پیگیری کنند.
وی استقرار پایگاههای امداد ساحلی از جمله هلالاحمر در سواحل استان بوشهر را اقدامی ارزشمند دانست که منجر به ارتقای ضریب ایمنی گردشگران و مسافران میشود.
زارع، هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماترسان را شرط ارائه خدمات مطلوب و ایمن به مسافران دانست و بیان کرد تلاش برای رفع مشکلات ترافیکی، اقامتی و خدماتی باید در اولویت اجرایی طرحهای نوروزی استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: ایجاد سامانههای پاسخگویی و شناسایی نقاط ضعف برای رفع مشکلات گردشگری در شهرستانها، نتیجه رضایت بیشتر مسافران و کاهش نارضایتیها خواهد بود.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی و معرفی ظرفیتهای استان از جمله اقامتهای بومگردی، گفت: ایجاد نوروزگاه در مراکز شهرستانهای استان امری مهم است که با اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی همزمان با تعطیلات نوروز، رضایت و نشاط اجتماعی گردشگران را بیشتر تامین خواهد کرد.
زارع اظهار کرد: نظارت بر بازار خدمات گردشگری، معرفی جاذبههای جدید و راهاندازی بازارچه صنایع دستی از اقدامات مهم و مورد پیگیری ستاد اجرایی خدمات سفر استان است.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای ایمنی سفر در استان، اقامت راحت و ارائه خدمات رفاهی مطلوب به گردشگران را از اولویتهای اصلی برنامهها دانست و افزود: با برنامهریزی هدفمند خدمات حمایتی لازم برای مسافران و گردشگران سراسر استان فراهم شود.